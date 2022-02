Prof. Szczeklik: To olbrzymia różnica w porównaniu do poprzednich fal

Ze statystyk resortu zdrowia wynika, że w porównaniu do początku miesiąca liczba zakażeń Sars-CoV-2 w Polsce maleje - i to mimo dużej liczby wykonywanych testów. - Widzimy, że jest coraz mniej zgłoszeń na oddział intensywnej terapii związanych z COVID. Od ok. dwóch tygodni telefon milczy, a przecież byliśmy miejscem, do którego trafiały te najcięższe przypadki z południa Polski – powiedział prof. Wojciech Szczeklik, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojskowym Szpitalu w Krakowie.

Jak zauważył, rośnie liczba osób, które zostały przyjęte na intensywną terapię z powodu innych chorób, niż COVID– np. po wypadkach komunikacyjnych, z powodu ciężkiej choroby serca, problemów gastrologicznych – i dopiero w trakcie badań okazuje się, że są zakażeni. - Połowa osób z COVID trafia na intensywną terapię z innych powodów. To olbrzymia różnica w porównaniu do poprzednich fal - podkreślił lekarz.

Łagodniejszy wariant wirusa

W rozmowie z PAP zwrócił uwagę na łagodniejszy przebieg COVID w tej fali, co wynika z samego charakteru wariantu omikron. Jest to też zasługa szczepionek oraz wcześniejszego przejścia choroby. Jak zauważył prof. Szczeklik, kilkanaście procent obecnych zakażeń to reinfekcje. - Ponowne zakażenia zazwyczaj są łagodniejsze – zaznaczył. Z jego obserwacji wynika, że nawet w szczycie zachorowań w tej fali liczba zakażeń nie przełożyła się na liczbę hospitalizacji na intensywnej terapii z powodu COVID.

Prof. Szczeklik zwrócił uwagę, że od początku pandemii problemem są zakażenia wśród personelu i choć sytuacja poprawia się, to wciąż jest trudna.

Zgodnie z ostatnimi danymi Ministerstwa Zdrowia, minionej doby odnotowano pond 29 tys. nowych zakażeń Sars-CoV-2, 316 osób zmarło. W szpitalach hospitalizowanych jest ponad 18 tys. pacjentów.

