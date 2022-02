Kryzys ukraiński. Szef Pentagonu dotarł do Polski

Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej głównymi tematami rozmów mają być dwustronna współpraca obronna i relacje w sferze bezpieczeństwa.

"Właśnie dotarłem do Polski. Stany Zjednoczone głęboko doceniają nasz Sojusz i nasze wspólne wartości, a ja jestem szczególnie wdzięczny za łaskawe goszczenie sił amerykańskich" – poinformował w czwartek wieczorem Lloyd Austin za pomocą mediów społecznościowych.

Swoją wizytę w Polsce Austin ma rozpocząć w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie odbędzie dwustronne rozmowy z Mariuszem Błaszczakiem. Następnie sekretarz obrony USA spotka się z prezydent Dudą. Politycy mają rozmawiać o obecności wojskowej w Polsce i sytuacji na wschodniej flance NATO.

Austin ma również spotkać się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce.

Ambasador USA przy ONZ: Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield przekazała w czwartek, że "Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji".

"W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu, poprosiłam sekretarza Blinkena, by przyszedł i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ w drodze do Monachium na temat poważnej sytuacji na Ukrainie" – napisała Thomas-Greenfield w mediach społecznościowych.

"Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji. Dowody na miejscu wskazują, że Rosja ruszyła w kierunku nadchodzącej inwazji. To kluczowy moment" – dodała.

W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Biden. – Wszystko wskazuje, że Rosja szykuje się do wejścia na Ukrainę – przekazał prezydent USA Joe Biden w rozmowie z dziennikarzami, do której doszło w czwartek. Jak przyznał polityk, do inwazji może dojść w ciągu najbliższych kilku dni.

