Oburzający wpis pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Farsz do pierożków z ludzkich płodów"

"Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?" – napisał Nowak.

Sprawę nagłośnił szczeciński rady Dariusz Matecki, który w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie obrzydliwego wpisu pracownika UJ.

"Prawie 40-letni facet z Partii Razem sugeruje robienie farszu do pierożków z ludzkich płodów, z dzieci" – napisał Matecki dołączając pytanie do lidera partii Razem Adriana Zandberga, czy popiera on "takie kulinarne rozwiązania". O komentarz został poproszony również Uniwersytet Jagielloński.

Radnemu udało się także dodzwonić do rzecznika Instytutu Psychologii krakowskiego uniwersytetu. Niestety pan Samuel Nowak odmówił rozmowy na temat swojego wpisu oraz stwierdził, że w 2004 roku powstał film dotyczący tworzenia farszu do pierogów z nienarodzonych dzieci.

Niedoszły radny Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia partii Razem brał także udział w akcjach protestacyjnych przeciwko ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, a także zachęcał do zgłaszania Zofii Klepackiej do organizacji World Sailing w celu uniemożliwienia jej udziału w zawodach z powodu jej "nieprawomyślnych" poglądów.

Reakcja Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński poinformował w mediach społecznościowych, ze Samuel Nowak został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie do swojego bezpośredniego przełożonego.

"Władze UJ z oburzeniem przyjęły wpis pracownika zamieszczony na jego prywatnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter. Nie jest to stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatny pogląd wyrażony przez naszego pracownika. Pan Samuel Nowak został wezwany do złożenia pilnych wyjaśnień przed swoim bezpośrednim przełożonym – dyrektorem Instytutu Psychologii UJ. W przyszłym tygodniu zostaną podjęte stosowne decyzje w przedmiotowej sprawie" – czytamy na Twitterze.

Petycja do rektora

W tej sprawie zareagował m.in. prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. Kierowana przez niego fundacja zorganizowała już akcję protestacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi Uniwersytetu Jagiellońskiego na wpis rzecznika Instytutu Psychologii i pociągnięcie go do odpowiedzialności.

"Dr Samuel Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego (a zarazem działacz partii Razem) zasugerował możliwość "robienia z płodów farszu do pierożków". To postępowanie niegodne naukowca UJ. Domagamy się od władz UJ wyciągnięcia wobec niego surowych konsekwencji! Podpisz!" – napisał Ozdoba dołączając link do strony, na której można podpisać petycję do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Jacka Popiela.

