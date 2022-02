Schreiber chce zasilić Nowoczesną. Petru: Nie znam tej pani, ale jestem "za"

Żona ministra Łukasza Schreibera nie kryje się ze swoim zamiarem wejścia do świata polityki. Z jej deklaracji wynika, że wkrótce może zostać członkiem Nowoczesnej.

Marianna Schreiber wprost zapytała założyciela tej partii, Ryszarda Petru, co sądzi o takim pomyśle.

– Ja jestem pozytywnie do tego nastawionym, natomiast nie ja podejmuję decyzje. Jestem szeregowym członkiem. Założyłem tę partię, ale w tym momencie są ciała statutowe. Ważne, dla tej partii, by mieć podobne poglądy: wolnościowo-gospodarcze i wolnościowo-światopoglądowe – odpowiedział Petru.

– Nie znam tak dokładnie pani, natomiast uważam, że jak najbardziej jestem za. Natomiast nie ja decyduję – dodał.

– Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo panie Ryszardzie – odparła Schreiber.

O tym, że Nowoczesną wkrótce może zasilić żona ministra świadczą również jej wpisy w mediach społecznościowych. W jednym z nich Marianna Schreiber potwierdziła, że "sprawa jest w toku".

Lubnauer: Schreiber nie jest oficjalnie członkinią

Była przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przyznała, że ze strony Marianny Schreiber złożyła już stosowna deklarację i z jej strony "jest wola" wstąpienia w szeregi partii.

– Nie wstąpiła jeszcze do Nowoczesnej. Nie jest oficjalnie członkinią. Spotkałam się z nią. Robi bardzo sympatyczne wrażenie. Widać, że chce mieć własną działalność polityczną, zainteresowania polityczne odrębne od męża – mówiła w piątek na antenie Radia Zet. – Każdy ma prawo do działalność politycznej, odrębnej od tego, co robią ludzie z jego rodziny, ale nie ma takiej decyzji zarządu, by ją przyjąć – dodała.

Jak zaznaczyła Lubnauer, "nowoczesna" na ten moment pozostaje "dość ostrożna" wobec tego pomysłu.

– Ważne, by w naszej partii, która ma jednoznaczny profil liberalny, były osoby, które mają podobne poglądy – skwitowała.

