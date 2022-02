Ziobro: Solidarna Polska zgłosi własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

W sobotę odbył się Zarząd Krajowy Solidarnej Polski. Lider partii Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej poinformował o trzech uchwałach, które zostały podjęte.

– Pierwsza z nich dotyczy kwestii odrzucenia szantażu formułowanego przez unijne instytucje w myśl zasady "pieniądze za suwerenność". Nie zgadzamy się, by w zamian za należne Polsce środki europejskie, które z tytułu traktatów i członkostwa Polsce się należą, Polska przekazywała zwierzchność nad sądami i polityką z Warszawy do Brukseli – mówił minister sprawiedliwości.

– Po drugie zarząd Solidanrej Polski podjął decyzję o zgłoszeniu naszego własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.(...) Będzie to jeden z projektów, do którego będziemy chcieli przekonać jako optymalnego w zakresie rozwiązań sytuacji w polskim sądownictwie – poinformował Ziobro. Projekt ma zostać zaprezentowany do najbliższej środy.

Solidarna Polska za odrzuceniem Fit for 55

Trzecia uchwała dotyczy polityki klimatycznej Unii Europejskiej forsowanej przez Fransa Timmermansa.

– Zarząd Solidarnej Polski domaga się odrzucenia próby narzucenia przez UE nowej wersji polityki klimatyczno-energetycznej zwanej Fit for 55 forsowanej przez komisarza Timmermansa, która spowodowałaby drastyczne zubożenie polskiego społeczeństwa i zapaść polskiej gospodarki – powiedział prokurator generalny dodając, że "nie po to Polacy wchodzili do Unii Europejskiej, by realizować fanatyczne cele prowadzące do pogorszenia jakości życia Polaków".

Szacowany koszt wdrożenia programu Fit for 55 w Polsce wynosi 2,4 bln zł.

