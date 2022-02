Wichury nad Polską. "Możemy mówić o samych rekordach"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży na antenie Polsat News poinformował, że "możemy dziś mówić o samych rekordach".

– Państwowa Straż Pożarna i strażacy-ochotnicy odnotowali dzisiaj ponad 20 tys. zgłoszeń. To jest absolutny rekord – mówił Poboży. – Numer 112 przyjął największą w historii liczbę zgłoszeń. To było ponad 180 tys. zgłoszeń do godz. 16, podczas gdy dotychczasowy rekord był przed tygodniem, to było 120 tys. połączeń w danym dniu, ale w danym dniu – dodał polityk. W wyniku przeciążenia linii przez cały dzień występowały problemy z połączeniem z numerem alarmowym 112.

Miliony Polaków zmagało się w sobotę z brakiem energii elektrycznej. W szczytowym momencie z problemem musiał zmagać się ponad 1,3 mln gospodarstw.

– Nadal 924 tys. gospodarstw nie ma energii elektrycznej – powiedział w sobotę wieczorem wiceszef MSWiA. Z informacji przez niego przekazanych wynika, że najwięcej poszkodowanych gospodarstw znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

– W pewnym momencie w Warszawie i powiatach okalających, tzw. wianuszku to było 250 tys. odbiorców bez prądu. To jest gigantyczna skala – powiedział.

Cztery ofiary śmiertelne

W wyniku wichur cztery osoby w Polsce straciły życie.

Jedna osoba zginęła w Babim Dworze (woj. wielkopolskie) po tym, jak na jadący samochód zawaliło się drzewo. Do podobnego zdarzenia doszło również w Międzyrzecu Podlaskim w woj. lubelskim.

Z kolei w Emowie w powiecie Otwockim pod Warszawą oraz powiecie wołomińskim drzewa przewróciły się na przechodniów.

