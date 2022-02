COVID-19: Jak nas oszukano. Warzecha zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

Najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy"

– Temat okładkowy rozpoczynający ten numer tygodnika "Do Rzeczy" to tekst Jerzego Karwelisa mówiący o tym kogo i o co należałoby oskarżyć w kontekście, miejmy nadzieję, kończącej się epidemii – mówi publicysta w zapowiedzi wideo najnowszego numeru. – Mowa jest o tym, co działo się w Polsce i lista oskarżeń, lista spraw, za k†orędzie decydenci powinni ponieść odpowiedzialność jest naprawdę bardzo długa – dodaje.

Warzecha poleca również tekst Rafała Ziemkiewicza, który poddał analizie sytuację Konfederacji. – Ziemkiewicz stawia tezę, że może być koalicjantem dla obu głównych zwaśnionych ze sobą obozów politycznych – zdradza publicysta.

W numerze można znaleźć również tekst pióra Piotra Semki o dopiero co zmarłym publicyście "Polityki" Danielu Passencie. – Piotr Semka zrobił to, czego w wielu epitafiach dla Daniela Passenta próżno było szukać, zwłaszcza tych pisanych przez osoby z jego obozu światopoglądowego – mówi Łukasz Warzecha.

Marek Jurek pisze o bezpieczeństwie Polski w obliczu zbliżającej się perspektywy globalnego konfliktu, a Maciej Pieczyński rozmawia z Siergiejem Markowem, byłym doradcą Władimira Putina. – Ten wywiad oczywiście należy czytać w cudzysłowie, bo pan Marków wygłasza tam tezy jak żywcem wzięte z propagandowego przekazu rosyjskiego, natomiast myślę, że warto się zapoznać z tym sposobem argumentacji – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

Łukasz Warzecha proponuje również lekturę swojego tekstu dotyczącego słynnej kampanii, w której Unia Europejska została obwiniona za 60 proc. ceny produkcji energii. Autor wyjaśnia, w którym miejscu dopuszczono się manipulacji, a w których tych manipulacji nie ma.

