„Do Rzeczy” nr 8: COVID-19: Jak nasz oszukano

Okładka najnowszego numeru "Do Rzeczy"

– Coraz bardziej prawdopodobna staje się teza, że wirus to pikuś w porównaniu z tym, co w jego obliczu zafundowała nam władza. Kto powinien za to odpowiedzieć? – rozważa Jerzy Karwelis w artykule „Oskarżam za pandemię”.

Na łamach „Do Rzeczy” również: – Wolnościowo-endecka dwoistość Konfederacji sprawia, że jako jedyna zachowuje dziś zdolność koalicyjną z dwoma hegemonami sceny politycznej, których krytykuje – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Pogoda dla Konfederacji”. – Siedem nominacji do Oscara dla filmu „Belfast” to największy sukces w karierze Kennetha Branagha – pisze Piotr Gociek w artykule „Dzieci na wulkanie”. – Perspektywa globalnego konfliktu w nadchodzących latach jest całkiem realna, chodzi więc o to, by groźba jego konsekwencji dla Polski była w przyszłości jak najmniejsza – stwierdza Marek Jurek w tekście „Po pierwsze – bezpieczeństwo Polski”. – Ostatnie ostrzeżenia przed rosyjską prowokacją na granicy z Ukrainą przypominają o początku wojny zimowej. Tak zwany incydent w Mainila miał dać Kremlowi upragniony casus belli i przekonać cały świat, że to maleńka Finlandia dąży do wojny ze Związkiem Sowieckim – przypomina Piotr Włoczyk w artykule „Upragniony casus belli”. – Można sądzić, że Franciszek i jego dyplomaci liczą, że pochlebstwami przekonają do siebie Chińczyków – zauważa Tomasz Rowiński w tekście „Lewar na Watykan”. – Kampania z plakatem pokazującym, że płacimy za energię więcej przez UE, uświadamia, że manipulują w tej sprawie wszyscy – rząd i opozycja – przekonuje Łukasz Warzecha w artykule „Oświeceni żarówką”. Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Joanna Bojańczyk o genialnej oszustce Annie Sorokin. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 21 lutego 2022 r.