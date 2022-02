Koronawirus w Polsce. Ministerstwo publikuje najnowsze dane

Mamy 9 589 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1791), wielkopolskiego (1118), kujawsko-pomorskiego (990), śląskiego (753), zachodniopomorskiego (688), pomorskiego (619), dolnośląskiego (549), łódzkiego (545), małopolskiego (483), warmińsko-mazurskiego (442), lubuskiego (417), lubelskiego (372), świętokrzyskiego (229), podlaskiego (219), opolskiego (171), podkarpackiego (154). 49 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

1 osoba zmarła z powodu COVID-19, 15 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wynosi 5 563 446. 109 833 osób do zmarło.

W szpitalach przebywa obecnie 16 tys. 483 tys. pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Zniesienie limitów

W czwartek minister Adam Niedzielski przekazał na antenie TVN 24, że cały czas podtrzymuje hipotezę potwierdzającą, że zbliżamy się do końca tej fali pandemii. Tłumaczył, iż jest to hipoteza "oparta na analizie" tego, co już wiemy o Omikronie, w jaki sposób różni się on od poprzednich mutacji wirusa, jeżeli chodzi o oddziaływanie.

– Jest waga prawdopodobieństwa, która mówi, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, że jeśli pojawią się kolejne fale, bo na pewno trzeba się liczyć, że na jesień pojawi się kolejna fala, to one już nie będą tak dolegliwe z punktu widzenia systemu opieki – powiedział szef resortu zdrowia. – Zaczyna się pewna perspektywa wyjścia z sytuacji – zaznaczył.

