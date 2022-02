Prezydent Duda wydał zgodę na pobyt obcych wojsk w Polsce

Postanowienie prezydenta "w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zostało opublikowane w Monitorze Polskim.

Ilu zagranicznych żołnierzy będzie w Polsce?

Z dokumentu wynika, że od 23 lutego do 31 maja 2022 roku w Polsce przebywać będzie ponad 7,5 tys. zagranicznych żołnierzy. Najwięcej, bo 6 500 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi przyślą do naszego kraju Amerykanie.

Komponent brytyjski i irlandzki będzie liczył do 700 żołnierzy, a kanadyjski – 350 (wraz z personelem cywilnym, uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi).

Jak czytamy w postanowieniu, zagraniczne siły przybywają do naszego kraju "w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju".

Żołnierze komponentów wojsk obcych będą mogli użyć środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów.

"Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" – czytamy w dokumencie.



NATO wzmacnia wschodnią flankę

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, NATO od kilku miesięcy wzmacnia wschodnią flankę i wysyła do Europy więcej żołnierzy, głównie amerykańskich. W Polsce stacjonuje ich już prawie 10 tys. Według agencji Reutera, we wtorek wieczorem USA zdecydowały o przerzuceniu do Polski z Grecji 12 amerykańskich śmigłowców bojowych Apache.

Rosja zgromadziła blisko granic Ukrainy ponad 150 tys. żołnierzy, okrążając kraj od północy, wschodu i południa. Według Waszyngtonu, Moskwa może przeprowadzić inwazję na pełną skalę.

