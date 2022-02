Sejm przyjął uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

„Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej. Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu niezależności dwóch terytoriów będących integralnymi częściami Ukrainy narusza w sposób jawny reguły przyjęte przez społeczność międzynarodową i oznacza odrzucenie przez stronę rosyjską wszelkich dróg do zgodnego z prawem międzynarodowym porozumienia” – czytamy w uchwale.

Sejm ocenia, że Ukraina pozostaje niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem, a działania Rosji nie ma i nie może mieć mocy wiążącej dla żadnego innego państwa.

W dalszej części pisma jest mowa m.in. o tym, ze Rosja odrzuca metody inne niż siłowe i jest gotowa do zabijania niewinnych ludzi. „Cenę za neoimperialną politykę Władimira Putina, za rosyjską politykę gazową i energetyczną, w tej chwili płacą zwykli obywatele Ukrainy. Wpływa to także na poziom życia setek milionów europejskich obywateli, w tym milionów polskich rodzin” – piszą parlamentarzyści.

Sejm apeluje do społeczności międzynarodowej

„Sejm RP po raz kolejny z całą mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy. Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy. Sejm wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi. Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie – napisano w uchwale” – napisano.

