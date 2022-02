Dumni z Polski i swoich patronów. Szkoły w całej Polsce przystąpiły do kampanii patriotycznej

W ramach akcji „Dumni z Polski” do szkół trafiły bezpłatne materiały edukacyjne o tematyce patriotycznej, przybliżające sylwetki wybitnych Polaków i ich osiągnięcia. W pakiecie znalazły się również biało-czerwone gadżety, m.in. chorągiewki, baloniki, długopisy i notesy.

Kampania objęła swym zasięgiem wszystkie województwa. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu inicjatywy przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Szkoły planują przeprowadzić lekcje o tematyce patriotycznej, w których wykorzystane zostaną materiały nadesłane w ramach Kampanii „Dumni z Polski”:

– Lekcje historii będą bogatsze dzięki nadesłanym materiałom, które są doskonałym pretekstem do porozmawiania z młodzieżą o wartościach patriotycznych – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Również dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (woj. dolnośląskie) docenia wartość merytoryczną nadesłanego pakietu: – To piękny pretekst do rozmów z uczniami na temat Ojczyzny i wielkich Polaków.

Nauczyciele chętnie wykorzystają również gadżety nadesłane wraz z materiałami edukacyjnymi. Przydadzą się one jako upominki czy nagrody w konkursach wiedzy patriotycznej, organizowanych przez wiele szkół w kraju.

– Śpiewniki od razu stały się hitem – uczniowie klas 1-3 prześpiewali całość! – relacjonuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach (woj. śląskie). Dodaje, że przesyłka wywołała u uczniów wiele radości, a nawet – „wyzwoliła dumę z bycia Polakiem”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim (woj. pomorskie) podsumowuje: – To piękna kampania, doskonale przygotowana.

Pod hasłem „Dumni z Polski” zorganizowano już setki imprez: koncertów, zawodów sportowych i konkursów. Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.dumnizpolski.pl.