Warszawa: Trwa posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

W skład Komitetu wchodzą między innymi innymi ministrowie obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i sprawiedliwości. Tuż po godzinie 5 rano rzecznik rządu poinformował, że komitet "za chwilę zacznie obrady".

Komitet ds. Bezpieczeństwa

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów

propozycji w tym zakresie.

W skład Komitetu wchodzą m.in. wicepremier, szef MON, minister sprawiedliwości, szef MSWiA, koordynator służb specjalnych i szef MSZ.

Atak Rosji na Ukrainę

Prezydent Rosji Władimir Putin oficjalnie ogłosił rozpoczęcie "operacji militarnej" na Ukrainie. W nocnym wystąpieniu (ok. godz. 4 w Polsce) Władimir Putin powiedział, że operacja ma na celu "ochronę ludności". Jak stwierdził, Rosja nie zamierza okupować Ukrainy, ale chce ją "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować". Jednocześnie Putin wezwał ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni. – Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział. Jednocześnie media donoszą o eksplozjach w wielu ukraińskich miastach – Mariupolu, Charkowie, Odessie czy Kijowie.

Cyberataki na strony rządowe

W środę po południu doszło do kolejnego cyberataku na Ukrainę. Nie działają strony strony ministerstw, SBU i Rady Najwyższej. Do ataku doszło po godz. 15:00 czasu kijowskiego. Zdaniem władz ukraińskich, do włamania doszło z terytorium Rosji. Zaatakowane zostały strony internetowe m.in.: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Ministerstwa Obrony Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poza tym, ukraińska milicja przeszukała gmach Rady Najwyższej w poszukiwaniu ładunków wybuchowych. Do poprzedniego cyberataku na Ukrainie doszło 15 lutego tego roku.