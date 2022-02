MSWiA podało informacje na temat pomocy dla uchodźców

Szef resortu Mariusz Kamiński zapewnił, że Ministerstwo nie będzie epatować czarnymi scenariuszami wywoływać niepokojów. Zapewnił, że państwo polskie zmierzy się z problemem. – Oby nie był za duży, ale zrobimy wszystko, co możemy – powiedział.

Kamiński: MSWiA działa adekwatnie do sytuacji

– W trudnych dniach musimy okazać naszym braciom z Ukrainy wsparcie, szczególnie na poziomie politycznym. Musimy liczyć się z tym, że będzie fala uchodźców na terenie naszego kraju – mówił.

Wskazał, że w razie potrzeby polska Straż Graniczna będzie w stanie zwiększyć szybko przepustowość przejść granicznych.

– Przyjmiemy taką grupę uchodźców, jaka zgłosi się na granicy. Nie chcemy epatować cyframi. Musimy być odpowiedzialni za słowa. Chcemy żeby naród ukraiński mógł liczyć na naszą solidarność i współczucie, ale nie chcemy zmniejszać ich morale – mówił Kamiński.

W jakich miejscowościach będą punkty recepcyjne?

Podczas konferencji głos zabrał także Paweł Szefernaker, który informował o konkretnych działaniach podjętych przez stronę polską.

– Dziś we wczesnych godzinach rannych wykonaliśmy pracę, przygotowania punktów recepcyjnych w okolicy punktów granicznych z Ukrainą. Wojewodowie z województw lubelskiego i podkarpackiego zgłosili już gotowość tych punktów. Na tę chwilę będzie dziewięć punktów recepcyjnych – w miejscowościach Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne w woj. lubelskim, oraz Korczowa, Medyka, Budomierz i Krościenko w woj. podkarpackim. Dodatkowy punkt będzie na dworcu kolejnym w Przemyślu – przekazał wiceminister.

– Jeżeli ktoś przekroczy polsko-ukraińską granicę i będzie potrzebował pomocy, nie będzie miał miejsca, gdzie będzie mógł się udać, to otrzyma ją w punktach recepcyjnych. Jesteśmy przygotowani do przetransportowania tych osób transportem straży pożarnej do innych województw. Wszyscy wojewodowie zgłosili gotowość – wskazał.

Zostanie też uruchomiona specjalna infolinia i strona internetowa dla uchodźców. Akcję organizuje Urząd ds. Cudzoziemców. Po przekroczeniu granicy Ukraińcy otrzymają ALERT, który pokieruje ich do ośrodków, w których zostanie im udzielona pomoc.

