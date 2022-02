Komunizm znów pokazuje kły

Oto w trakcie wyprawy na Moskwę w 1812 r. dwóm polskim szwoleżerom zostaje wyznaczony nocleg w niewielkim rosyjskim dworku. W trakcie kolacji do Polaków wchodzi młoda właścicielka majątku i demonstracyjnie rozpoczyna tyradę przeciwko „tym, którzy depczą ruską ziemię jako okupanci”. O ile dobrze pamiętam, w książce Rosjanka stawia sprawę prosto – napadanie na Rosję to zbrodnia, a jeśli Rosja gdzieś interweniuje, to jest to po prostu zupełnie uzasadniona obrona jej interesów.