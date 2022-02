Putin ma już miejsce w piekle

Ukraiński ambasador przy ONZ w dramatycznym przemówieniu tuż po rozpoczęciu wojny przez Władimira Putina stwierdził, że dla zbrodniarzy wojennych nie ma czyśćca, idą prosto do piekła. I to zapewne czeka Putina, który otworzył właśnie najgorszy rozdział w historii naszego kontynentu od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Jego działania, jak również dwa kuriozalne przemówienia, budzą wątpliwości co do jego psychicznej stabilności. Putin chce przejść do historii jako odnowiciel wielkości Rosji w granicach byłego ZSRS i dotąd osiągał w tym zakresie znaczące sukcesy. Ta wojna może go jednak pociągnąć na dno, tak jak to miało miejsce z Hitlerem w 1945 r.