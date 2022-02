Jak samorządy wdrażają ideały LGBT?

Cele organizacji LGBT są jasno sprecyzowane w tzw. Karcie LGBT+, która ma być programem realizowanym we współpracy z samorządami. Główne postulaty to sieć hosteli interwencyjnych, centrów społeczno-kulturalnych. To także obszar współdziałania z pracodawcami oraz Karta Różnorodności, a więc wytyczne dla urzędów, które będą określać sposób traktowania społeczności LGBT. Chodzi też o stworzenie „systemu monitorowania przestępstw przeciw społeczności”, a deliktem, jak obserwujemy na przykładzie Finlandii, może okazać się nawet przywołanie fragmentów Pisma Świętego w odniesieniu do aktywności homoseksualistów, co zostało uznane za mowę nienawiści.