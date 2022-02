„Do Rzeczy” nr 9: Agresor

– Odejście od uniwersalnej postępowej retoryki, której używał Związek Sowiecki na rzecz mitologii słowiańszczyzny i prawosławia, ogranicza skalę skuteczności propagandy Putina. Nie znaczy to jednak, że jego ideologia jest mniej niebezpieczna – ostrzega Piotr Semka w tekście „Władimir Oswoboditiel, czyli historiozofia agresji”.

– Polacy mogą czuć się bezpiecznie – mówi Julianne Smith, ambasador USA przy NATO, w rozmowie z Jackiem Przybylskim.

– Od tego, jak bardzo zacięty będzie ukraiński opór wobec rosyjskiej agresji, zależeć będzie nie tylko los tego kraju, lecz także bezpieczeństwo flanki wschodniej NATO, w tym Polski. Jeśli Putin nie zrealizuje swojego planu złamania morale Ukraińców i osiągnięcia błyskawicznego zwycięstwa, to mimo militarnej wygranej poniesie strategiczną klęskę – przekonuje Witold Repetowicz w artykule „Putin ma już miejsce w piekle”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jeśli miał ktoś nadzieję, że agresja Putina na Ukrainę zmieni politykę wschodnią Niemiec i ostudzi zapał eurokratów do „zagłodzenia” Polski i zmuszenia jej do wyrzeczenia się suwerenności – to nawet otwarta już wojna na razie tej nadziei nie potwierdziła – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Od Zachodu – bez zmian”.

– Gdyby Szczepan Twardoch rzucał zgniłymi jajami w Jarosława Kaczyńskiego czy choćby prezydenta Dudę, zachwycał się platformerstwem i robił w TVN za eksperta od spraw wszelakich, nie tylko na Nagrodę im. Kazimiera Kutza by zapracował. Ponieważ jednak jest inaczej, musi w worku pokutnym pochodzić jeszcze trochę – trzeba zadośćuczynić za grzechy prawicowej młodości – pisze Krzysztof Masłoń w artykule „Twardoch w worku pokutnym”.

– Jestem dumna, że mogę bronić wiary – stwierdza Päivi Räsänen, była minister spraw wewnętrznych Finlandii, parlamentarzystka sądzona w Helsinkach za szerzenie „mowy nienawiści” w związku z cytowaniem Listu św. Pawła do Rzymian dotyczącego potępienia homoseksualizmu, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim i Tomaszem Gromadzkim.

– Kiedy w 1945 r. zabrakło w niepodległościowym podziemiu dowódców wysokiej rangi, ich miejsce zajęli w konspiracji młodsi oficerowie. Do nich należał „Warszyc” – pisze Tomasz Lenczewski w tekście „ » Warszyc « i jego legenda”.

– Problemy klientów z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich ciągną się od dekady. Dołączyły do nich kłopoty tych, którzy mają kredyty złotówkowe o zmiennej stopie procentowej. Te grupy jednak więcej różni, niż łączy – zauważa Łukasz Warzecha w artykule „Najpierw frankowicze, teraz złotówkowicze”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również arcybiskup Stanisław Gądecki przestrzega niemiecki Kościół.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 28 lutego 2022 r.