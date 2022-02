"Wypełnimy obowiązek". Prawie 200 tys. uchodźców otrzymało pomoc w Polsce

Od minionego czwartku, kiedy zaczęły się działania wojenne na terytorium państwa ukraińskiego, prawie 200 tys. uchodźców otrzymało pomoc na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – podał w niedzielę na konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Pomoc uchodźcom

Polscy funkcjonariusze w ubiegły czwartek, 24 lutego odprawili 31 tys. osób. W piątek, 25 lutego było to już 47 tys. osób. W minioną sobotę, 26 lutego – 77 tys. uciekinierów z Ukrainy. Natomiast w niedzielę do godz. 11:00 ta liczba wynosiła ponad 44 tys.

W związku z zaistniałą sytuacją, polskie władze – rząd, resort spraw wewnętrznych i administracji oraz samorządy – przygotowały specjalne punkty recepcyjne w okolicy punktów granicznych z terytorium państwa ukraińskiego, czyli na terenach województw podlaskiego i lubelskiego.

– Wszystkie przejścia na odcinku granicy polsko-ukraińskiej są czynne i pracują normalnie. Są to cztery przejścia na terenie województwa podkarpackiego i cztery przejścia na granicy województwa lubelskiego – poinformował Praga.

Kamiński: To jest nasz cel

Czwarty dzień trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. – Ukraina walczy o swoją wolność i niepodległość. Polacy w pełni rozumieją tę walkę i chcemy powiedzieć jasno: to jest również walka w obronie naszej wolności – stwierdził Mariusz Kamiński.

– Chylimy czoła przed bohaterskimi żołnierzami ukraińskimi. Chcemy, by trafiło do nich przesłanie: gdy walczycie o wolność, wasze żony, dzieci i matki, jeżeli trafią do naszego kraju, spotkają się z pełną opieką. (...) Polska będzie bezpiecznym schronieniem dla uchodźców z Ukrainy, drugim domem. Dopóki sytuacja na Ukrainie nie wróci do normalności, każdy Ukrainiec szukający schronienia na terenie Polski znajdzie je – to jest nasz cel – zadeklarował minister spraw wewnętrznych i administracji.

Według szefa MSWiA, sytuacja jest "dramatyczna" i na razie "nie ma żadnych symptomów świadczących o tym, by w najbliższych godzinach i dniach miała iść w dobrym kierunku". – Musimy udzielić pomocy narodowi ukraińskiemu na każdym poziomie – ludzkim i politycznym. Działamy jako wspólnota. Cała Polska będzie pomagała Ukrainie – to jest nasz obowiązek, który wypełnimy – powiedział Kamiński.

Czytaj też:

Winnicki: Trzeba kompleksowo podejść do sprawy bezpieczeństwaCzytaj też:

Szef MSWiA: Za nami pierwszy, ważny etap