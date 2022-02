Morawiecki rozmawiał z prezesem Google o dezinformacji

Szef polskiego rządu poinformował w poniedziałek o odbytej rozmowie z prezesem Google Sundarem Pichai. Głównym tematem miała być zwiększona aktywność rosyjskiej dezinformacji w sieci w związku z prowadzonymi przez Moskwę działaniami wojennymi na Ukrainie.

"Zdajemy sobie sprawę, że w związku z działaniami wojennymi zagrożenie ze strony Rosji także, w obszarze dezinformacji, bardzo się nasiliło. W ostatnich dniach można było zauważyć gigantyczną rosyjską aktywność dezinformacyjną, także prowadzoną w języku polskim" – ostrzegł Morawiecki.

Google zablokował dostęp do rosyjskich kanałów propagandowych

Polityk przekazał, że razem z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii skierował list do prezesów Google, Twitter, Facebooka i YouTube w tej sprawie.

"Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w tym szczególnym dla świata czasie. Firmy, rządy, instytucje, w końcu obywatele, którzy są odbiorcami informacji. Bądźmy ostrożni w sieci, nie dajmy sobą manipulować" – czytamy w jego wpisie w mediach społecznościowych.

"W czasie rozmowy Prezes Pichai zapewnił mnie, że zespoły Google działają 24 godziny na dobę we wszystkich krytycznych obszarach - dezinformacji, cyberbezpieczeństwa, spraw humanitarnych i zapewniania dostępu do zweryfikowanych informacji. Prezes Google poinformował, że w związku z decyzjami kilku rządów, w tym Polski, Google zablokował dostęp do niektórych rosyjskich kanałów na YouTube w tych krajach. To z pewnością nie koniec, bo skala problemu jest ogromna. Dlatego liczę, że te działania będą prowadzone w pełnym zakresie" – skwitował premier Mateusz Morawiecki.

