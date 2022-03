Do Polski trafiło już ponad 353 tys. uchodźców z Ukrainy

Straż Graniczna poinformowała, że tylko od północy do godziny 7.00 we wtorek do Polski trafiło 24 tys. ukraińskich uchodźców.

Polskie służby przekazały jednocześnie, że w poniedziałek naszą wschodnią granice przekroczyło 100 tys. ludzi. twitter Szefernaker: Chcemy podjąć systemowe działania Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował na antenie Polsat News, że od wybuchu wojny z Ukrainy do Polski trafiło już ponad 353 tys. osób. – Trzeba przyznać, że w momencie, kiedy wczoraj rano, Ukraińcy podjęli decyzję o szybkiej ścieżce po ich stronie, to rozładowało się dużo korków, które były po drugiej stronie – powiedział. Wiceszef MSWiA zapewnił, że polskim władzom zależy na systemowej opiece nad uciekinierami. – Przygotowujemy projekt ustawy, który zostanie w ciągu najbliższych godzin zaprezentowany, myślę, że najpóźniej w ciągu paru dni. Przede wszystkim te osoby muszą wiedzieć jaka jest podstawa prawna ich pobytu w Polsce i to trzeba uregulować, ponieważ oni nie składają wniosku o status uchodźcy w Polsce, te kolejki byłyby dramatyczne, jeśli każdy by teraz składał wnioski na granicy – tłumaczył polityk. – Przygotowujemy takie rozwiązania, które będą jasne dla tych osób, jakie mają możliwości i działania w Polsce, jeżeli tylko będą chcieli zostać – dodał. Wąsik: Nie ulegajmy emocjom Po barbarzyńskim ataku Rosjan na wielu Polaków rzuciło się do pomocy uciekającym z Ukrainy kobietom i dzieciom. Wiecmienister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik na antenie Programu 1 Polskiego Radia zaapelował o nieuleganie emocjom w tym trudnym czasie. – Apeluję, żeby pomagać w sposób spokojny i zorganizowany, żeby nie jechać na granicę. Przyjdzie czas, że my sami poprosimy obywateli o pomoc, że to dobre serce będzie potrzebne. Tam, gdzie jest organizowana zbiórka, tam proszę pomagać – powiedział zastępca Mariusza Kamińskiego.

