"To podstawowa, jedyna broń Zachodu". Morawiecki spotkał się z Johnsonem

Wizyta szefa brytyjskiego rządu w Warszawie ma na celu podkreślenie solidarności Wielkiej Brytanii w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Po zakończeniu rozmów, obaj politycy wzięli udział w spotkaniu z mediami.

twitter

Solidarność z Ukrainą

Premier Morawiecki podkreślił, że dzisiejszym spotkaniem oba kraje chcą "zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim i z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim". Szef polskiego rządu podkreślił, że Ukraińcy walczą o "wolność i niepodległość własnego państwa". Polityk wskazał także na pomoc, jaką potrzebujący z Ukrainy otrzymują od Polski.

– Jak większość z państwa doskonale się orientuje, jest bardzo wielu uchodźców z Ukrainy. Tym uchodźcom dajemy schronienie, dach nad głową, warunki do życia. Staramy się ich jakoś rozlokować w Polsce i na razie ten proces przebiega, mając na uwadze skalę w jakiej jest, całkiem sprawnie – przekazał Morawiecki.

Morawiecki apeluje do Rosji

Szef polskiego rządu podkreślił, że Zachód musi zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i uciekającym przed koszmarem wojny. Morawiecki zaapelował również do władz Rosji "o zaprzestanie walk, o to żeby oddziały rosyjskie wróciły do domu, żeby rozpocząć konferencję pokojową, żeby zostawić Ukrainę bezpieczną".

– To jest szansa dla wszystkich, żeby wrócić do momentu pokoju, normalnego czasu, w którym państwa mogłyby ze sobą współpracować. Musimy stosować zasadnicze sankcje, bo to jakby nasza podstawowa, jedyna broń Zachodu. Chcemy być po stronie tych, którzy bronią wolności. Jesteśmy po stronie tych, którzy bronią wolności – powiedział premier.

– Temu chcemy przede wszystkim zapobiec – rozlewowi krwi, chronić osoby cywilne. Stąd nasz wielki wysiłek od strony humanitarnej. Podsumowując: pomóc Ukrainie w utrzymaniu wolności, niepodległości, suwerenności, jednocześnie pokazywać, że jesteśmy gotowi bronić po prostu naszej wolności i naszego bezpieczeństwa i wykonywać to, co człowiek powinien w takiej sytuacji robić wobec drugiego człowieka – dodał Morawiecki.

Wizyta w Brukseli

Podczas konferencji poinformowano również, że premier Morawiecki spotka się we wtorek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem rozmów będzie pomoc dla Ukrainy.

– Dzisiaj po południu udaje się również do Brukseli do Ursuli von der Leyen. Tam będziemy rozmawiać o Ukrainie, o tym jak wspierać Ukrainę od strony humanitarnej, także od strony moralnej, ponieważ ta walka toczy się właśnie również o pokój, o bezpieczeństwo tej części Europy – powiedział szef polskiego rządu.

Czytaj też:

Wojska białoruskie wkroczyły na Ukrainę? Niepokojące informacjeCzytaj też:

Ruszył projekt "Norymberga 2022". Chcą osądzić PutinaCzytaj też:

Nie idźmy na cudzą wojnę!