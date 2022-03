Pomoc Ukrainie. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce Pracodawców RP

Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów i szukania bezpiecznego miejsca za granicą. Tylko w pierwszych pięciu dniach wojny do Polski trafiło ponad 350 tysięcy uchodźców.

Zapewnienie im bezpieczeństwa i godnych warunków do życia wymaga potężnego zaangażowania i środków. Potrzebna jest zarówno doraźna, jak i długofalowa pomoc. Będzie ona potrzebna jeszcze długo po zakończeniu wojny.

Jeśli nie wiesz, jak pomóc obywatelom Ukrainy to możesz dołączyć się do akcji organizowanej przez Pracodawcy RP we współpracy z BNI Global oraz Corporate Connections Global, LLC.

"Każdy może pomóc i nie chodzi o to kto pomoże szybciej, bo czas na przemyślaną pomoc jest. A pomoc organizowana przez Pracodawcy RP wspólnie z BNI Global i Corporate Connections Global, LLC naprawdę jest przemyślana i zaplanowana długofalowo" – zachęcał do pomocy prezes INNERGO Paweł Dąbroś.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce.