"Raz sierpem, raz młotem". Red is Bad przeznaczy dochód ze sprzedaży koszulek na pomoc Ukrainie

"Putin powiedział że chce odbudować ZSRR, na czołgach atakujących Ukrainę pojawiły się flagi z sierpem i młotem... Historyczne hasło: znów niestety staje się aktualne. Cały dochód ze sprzedaży koszulek Raz sierpem przekażemy na inicjatywy pomocowe dla Ukrainy!" – czytamy na facebookowym profilu marki Red is Bad. Jest to jeden z najbardziej popularnych producentów tzw. odzieży patriotycznej w Polsce.

To jednak nie wszystko. "Podjęliśmy również decyzję, że część dochodu z naszego sklepu internetowego www.redisbad.pl w dniach 1.03-7.03 wesprze cele pomocowe dla Ukrainy. Zachęcamy Was do wsparcia zweryfikowanych zbiórek i oddolnych inicjatyw społecznych w tym temacie" – informuje RiB.

Polska przyjmuje uchodźców z Ukrainy

Trwa szósta doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od pierwszych godzin inwazji liczne grupy Ukraińców zaczęły opuszczać kraj w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Najwięcej uchodźców przyjęła do tej pory Polska. Obywatele Ukrainy znajdują schronienie także m.in. w Rumunii oraz Mołdawii.

– We wtorek do godziny 15 funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą odprawili 56,6 tys. osób. W porównaniu z wczoraj jest to spadek, ponieważ w poniedziałek o tej porze odprawiliśmy 59 tys. osób. Od czwartku granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 410 tys. osób – poinformowała media rzecznik SG por. Anna Michalska.

Wskazała, że na przejściach granicznych na polsko-ukraińskiej granicy kolejki zmalały. Są tylko na czterech przejściach, z czego największa jest w Medyce. Kolejki są też na przejściach: Krościenko, Hrebenne i Dorohusk. Z kolei największy ruch pieszy jest na przejściu w Medyce (ok. 200 osób), oraz w Korczowej i Budomierzu – po około 100 osób.

