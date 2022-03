Spotkania z historią i ekonomią, czyli młodzież na szlaku wiedzy

Cykl „Spotkania z Ekonomią” to swoista odpowiedź na dwa problemy wymienione przy okazji opisu projektu "Spotkań z historią". To projekt, którego adresatami będą osoby chcące podnosić swoją wiedzę z zakresu gospodarki, ekonomii i zarządzania. Uczestnicy to zarówno osoby młode, jak i starsze. "Szczególnie jednak będziemy chcieli by w spotkaniach uczestniczyli uczniowie szkół średnich i studenci, jak również osoby tuż po studiach pragnące rozpocząć swoją aktywność zawodową i biznesową" – wskazują organizatorzy.

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się dziś w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie już. Wykład pt. "Reklama, branding, promocja. Skuteczne narzędzia wsparcia procesów ekonomicznych" wygłosi dr. hab. Klaudia Cymanow-Sosin.

Z kolei „Spotkania z historią” to inicjatywa, której celem jest przybliżanie historii młodemu pokoleniu w przystępnej i nowoczesnej formie. Wykłady, dyskusje, projekcje filmów oraz spotkania z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych mają służyć edukacji, pobudzać zainteresowanie historią, a pod jej wpływem skłaniać do refleksji na temat przyszłości. To projekt, mający uczyć manifestowania uczuć patriotyzmu i przywiązania do narodowej wspólnoty. Adresatami tego projektu są uczniowie, studenci i harcerze, a ich zasięgiem organizatorzy chcą objąć setki młodych Polaków. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 marca br w Krakowie. Będzie to spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznych, która wygłosi wykład pt. "O orła w koronie. Żołnierze Wyklęci i rola kobiet w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym".

