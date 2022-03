Sejm wzywa do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do UE

Dokument zostały przyjęty poprzez aklamację, czyli jednogłośnie, bez głosowania. Sejm wzywa w uchwale wszystkie instytucje unijne i państwa członkowskie do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do Wspólnoty Europejskiej.

W uchwale przedstawionej przez Prezydium Sejmu zwrócono uwagę, że "wojsko i społeczeństwo Ukrainy kolejny dzień stawiają bohaterski opór wobec niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, stanowiącej jedno z najpotężniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego".

"Mieszkańcy Ukrainy mogą liczyć na pełne wsparcie polskiego społeczeństwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziękowanie dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządów, organizacji pozarządowych oraz milionów osób, które pomagają uchodźcom i mieszkańcom atakowanych terenów" – czytamy w dokumencie.

Apel do instytucji unijnych

Sejm RP apeluje też do Rady Unii Europejskiej "o rozpoczęcie procedury nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego oraz wzywa Komisję Europejską do przygotowania mapy drogowej negocjacji akcesyjnych i ukraińskiej integracji z Unią Europejską".

Dodatkowo izba "wzywa wszystkie instytucje unijne i państwa członkowskie do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do Wspólnoty Europejskiej", a także "zwraca się do Unii Europejskiej o włączenie Ukrainy w Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a także o stworzenie odrębnego funduszu wsparcia odbudowy zniszczeń wojennych".

Czytaj też:

Ekspert: Polska będzie obiektem rosyjskiej zemsty jeszcze przez wiele lat