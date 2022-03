WOT: Siedmiokrotny wzrost zainteresowania służbą od wybuchu wojny na Ukrainie

W stosunku do okresu przed inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe WOT odnotowały siedmiokrotnie większe zainteresowanie ze strony ochotników w Polsce. Najwięcej osób ma korzystać z możliwości bezpośredniego kontaktu z rekruterami poprzez stronę internetową. Rekruterzy to żołnierze WOT – ochotnicy, którzy pełnią służbę od co najmniej roku.

Sposoby rekrutacji do WOT

Najbardziej tradycyjnym sposobem rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej jest wizyta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Tam można zasięgnąć informacji o służbie, terminach szkoleń oraz złożyć formalny wniosek o służbę w WOT.

Chętni aplikować mogą też przez portal www.zostanzolnierzem.pl. Po rejestracji ochotnik maksymalnie w ciągu 14 dni otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Żołnierze WOT mają te same prawa i obowiązki co żołnierze innych rodzajów. W WOT można pełnić służbę zawodową (dotyczy to około 15 proc. żołnierzy) oraz ochotniczą, tzw. terytorialną służbę wojskową. Ta druga forma służby zapewnia możliwość pogodzenia dotychczasowej aktywności zawodowej, szkolnej czy akademickiej z pełnieniem służby wojskowej. Szkolenie ochotników w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa się w formie rotacyjnej w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu w weekendy. Średnia wieku żołnierzy WOT to 32 lata. Co piąty wojskowy jest kobietą. Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce liczą obecnie 32 000 żołnierzy. Struktury WOT funkcjonują w każdym województwie.

Aby zostać żołnierzem, należy spełnić kilka podstawowych zasad: trzeba być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaranym. Nie można pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa trzy lata – czytamy w serwisie media.terytorialsi.wp.mil.pl.

