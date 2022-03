Szef MON spotkał się z sekretarzem obrony USA. Poruszono temat modernizacji armii

Przedstawiciel władz amerykańskich przybył w piątek z wizytą do Polski. Jego rozmowy z szefem polskiego MON dotyczyły dwóch zagadnień – rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz modernizacji Wojska Polskiego.

"Rozmawiałem dziś z @SecDef L. Austinem o ataku Rosji na Ukrainę i sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie. Jednym z tematów naszej rozmowy były także sprawy dotyczące modernizacji" – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Austin wizytował Warszawę

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wizytował w naszym kraju jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Austin udał się do Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie odbył rozmowy z ministrem Błaszczakiem. Następnie amerykański polityk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównymi tematami dyskusji były dwustronna współpraca obronna i relacje w sferze bezpieczeństwa w regionie – podawał polski resort obrony narodowej.

Austin miał wówczas również spotkać się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce.

Budowa silnej armii

W miniony czwartek szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że projekt ustawy o obronie ojczyzny będzie przyjęty prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Prezes partii rządzącej, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński przekazał zaś, iż do projektu zostanie dołączona poprawka zwiększająca wydatki na obronność do 3 proc. PKB Polski już w 2023 roku.

– To bardzo ważny projekt. To jest fundament, na którym można zbudować silne polskie wojsko. Rozwinąć liczebnie Wojsko Polskie, wyposażyć w nowoczesny sprzęt dużej ilości – mówił w czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia. Jednocześnie polityk przypomniał, że od kilku lat Polska zdecydowanie wzmacnia swoje zdolności obronne.

