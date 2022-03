"Cisza sprzyja powodzeniu operacji". Wojsko Polskie: Nie publikujmy danych o transportach

"Wojsko Polskie intensywnie się szkoli podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie i gotowość bojową" – czytamy w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do działania oraz zapewnienie niezależności od innych jednostek, które na danym terenie się znajdują. Systematycznie sprawdzamy oraz weryfikujemy procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk. W związku z powyższym kolumny wojsk mogą przemieszczać się po naszym kraju. Od wielu lat ćwiczymy w terenie przygodnym, dzięki czemu możemy szkolić się w warunkach, które dodają realizmu szkoleniu. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez siły zbrojne działań. Posiadanie możliwości przemieszczania sił w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa" – wskazano.

Ważny apel do obywateli

"Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – cisza sprzyja powodzeniu operacji…. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia czy dokumenty przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. Udostępnianie materiałów i dzielenie się informacjami na temat żołnierzy czy sprzętu wojskowego, jego lokalizacji i ilości ułatwia śledzenie działań armii. Chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Chronimy Was – Wy chrońcie nas!" – podano w komunikacie.

