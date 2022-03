Wojna na Ukrainie. Joe Biden przemówi do polskich parlamentarzystów

Słowa Włodzimierza Czarzastego przytacza Polska Agencja Prasowa. Na twitterowym koncie PAP pojawiła się informacja dotycząca uczestnictwa w Zgromadzeniu Narodowym sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga oraz planowanego wystąpienia Joe Bidena.

"Wicemarszałek Czarzasty: Zgromadzenie Narodowe w piątek o godz.16 z udziałem szefa NATO i wystąpieniem prezydenta USA" – napisano na koncie PAP.

Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Narodowego złożył w poniedziałek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda. Zgromadzenie ma odbyć się w przededniu 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Przewidziane jest także orędzie prezydenta.

Polscy parlamentarzyści będą dyskutowali o sytuacji na Ukrainie.

Rozmowy prezydenta

W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się w wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris i premierem Kanady Justinem Trudeau. Oboje politycy przybędą do Polski w najbliższy czwartek.

Tematem rozmów z szefem kanadyjskiego rządu będzie możliwe włączenie się tego kraju w pomoc ukraińskim uchodźcom. Z kolei Kamala Harris będzie omawiała z Andrzejem Dudą m.in. wzmocnienie współpracy obronnej w obliczu rosyjskiej agresji. Wiceprezydent w czasie wizyty ma spotkać się także z żołnierzami USA stacjonującymi w Polsce.

Po telefonicznej rozmowie z prezydentem Joe Bidenem, Andrzej Duda podkreślił, że spotkanie z Kamalą Harris odbędzie się "w ramach solidarności sojuszniczej". – Ta obecność sojusznicza pod każdym względem jest w tej chwili bardzo intensywna i to mnie cieszy. To jest właśnie też pokazanie, że to nie żadna fasada, tylko realny, twardy fakt – wskazał prezydent.

