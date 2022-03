Nowe dane Straży Granicznej: Z Ukrainy do Polski przyjechało 1,43 mln osób

Od wybuchu wojny na Ukrainie Polska organizuje pomoc dla uciekinierów. Przy przejściach granicznych w województwach podlaskim i lubelskim powstały specjalne punkty recepcyjne, gdzie uchodźcy przechodzą weryfikacje, poprzez sprawdzenie danych osobowych.

Polskie władze zapewniają, iż niezmiennie stosowane są odpowiednie procedury w przypadku przekraczania granic państwowych. Ponadto, większość uchodźców to obywatele ukraińscy, głównie kobiety i dzieci. Mężczyźni w wieku 18-60 lat musieli bowiem zostać na Ukrainie ze względu na powszechną mobilizację wojskową.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Według danych Straży Granicznej, od 24 lutego z Ukrainy do Polski przybyło 1,43 mln osób. W tym czasie na polsko-ukraińskich przejściach granicznych funkcjonariusze SG przeprowadzili 141 tys. odpraw. W ostatnią środę odprawiano 117,6 tys. ukraińskich uchodźców. W czwartek do godz. 07:00 liczba ta wyniosła 22 tys.

Informacje przekazano za pośrednictwem oficjalnego konta polskiej Straży Granicznej w serwisie społecznościowym Twitter.

Sejm uchwalił specustawę

Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Za ustawą głosowało 439 posłów, przeciw było 12, a trzech wstrzymało się od głosu. Specustawa jest odpowiedzią na napływ uchodźców z Ukrainy, wywołany rosyjską agresją na ten kraj.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z regulacją ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Co więcej, uchodźcy będą mieli prawo do opieki medycznej oraz edukacji. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną.

