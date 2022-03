Stoltenberg: Będziemy bronić Polski. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Trwa uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, zwołane z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

Polska dziękuje NATO

Z okazji rocznicy swoje przemówienie wygłosił prezydent Polski. Andrzej Duda podziękował Sekretarzowi Generalnemu NATO.

– Dzięki jego pracy, olbrzymiej determinacji i zrozumieniu zagrożeń jesteśmy dzisiaj znacznie lepiej przygotowani do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest agresja Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę i grożenie przez Rosję wolnemu światu – mówił polski przywódca.

Głos zabrali też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. Obaj przywódcy przemawiali wobec Zgromadzenia Narodowego zdalnie.

23 lata współpracy

– Serdeczne gratulacje z okazji rocznicy przystąpienia Polski do NATO. 23 lata temu przyłączyliście się do NATO, a Polska jest bardzo zaangażowanym i docenianym członkiem i sojusznikiem – mówił podczas Zgromadzenia Narodowego Jens Stoltenberg.

Dodał, że Polska "wnosi wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo za pomocą swoich wojsk, na misjach i ćwiczeniach".

– Dziękujemy Polsce za odwagę, którą wykazuje się w tych niesamowitych czasach. Przyjęli państwo setki tysięcy uchodźców, którzy uchodzą z Ukrainy, uciekają przed atakiem rosyjskim – wskazywał sekretarz generalny NATO.

Stoltenberg zwracał uwagę, że mamy do czynienia z najgorszym kryzysem uchodźczym od II wojny światowej.

– Sojusznicy NATO wspierają Ukrainę od wielu lat. W ostatnich tygodniach również to robimy, także przekazując środki przeciwpancerne, aby pomóc ocalić życie Ukraińców – mówił sekretarz. Dodał, że podstawowym zadaniem NATO jest obrona sojuszników. – Nasza odpowiedzialność to zapewnić, żeby konflikt nie rozprzestrzenił się poza Ukrainę. Dlatego, że to byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne, destrukcyjne i śmiertelne – podkreślał Stoltenberg.

– NATO zwiększa swoją obecność w Polsce i na wschodniej flance – zauważył szef Sojuszu. Dodał, że Sojusz będzie bronił Polski, zgodnie z zasadą "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że zło przegrywa. – Prezydent Rosji chce mniej NATO, a dostaje więcej NATO. Chce podzielić Europę i USA, ale my jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej – podkreślał Jen Stoltenberg.

NATO wspiera wolność i możliwość wybrania swojej własnej drogi. – Ani Rosja, ani ktokolwiek inny nie ma prawa weta w sprawie tego, czy jakieś państwo może stać się członkiem NATO czy nie. To jest nasza decyzja – zwracał uwagę Stoltenberg.

Na zakończenie sekretarz podkreślił, że jest pewny stanowiska Polski i tego, że może liczyć na nią w przyszłości.

Polska w NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) powstała w 1949 r. na mocy podpisanego w Waszyngtonie przez 12 państw Traktatu Północnoatlantyckiego. Szczególną rolę w funkcjonowaniu NATO pełni, zapisana w art. 5 Traktatu, klauzula wzajemnej obrony. Przewiduje ona, że atak na jednego lub więcej sojuszników będzie oznaczał atak na wszystkich członków Sojuszu. Obecnie w skład NATO wchodzi 29 państw.

Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 r. Na terytorium naszego kraju, m.in. w Szczecinie, Elblągu, Bydgoszczy i Krakowie, znajdują się elementy infrastruktury wojskowej NATO. Polska jako jeden z nielicznych państw w Sojuszu, wydaje ponad 2 proc. PKB na obronność.

Czytaj też:

Biden zapowiedział nowe sankcje na RosjęCzytaj też:

Rosja chce wysłać ochotników z Bliskiego Wschodu do walki na Ukrainie