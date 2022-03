Diany Dianom! Akcja polskich Dian dla ukraińskich kobiet

Akcja odbywa się pod hasłem „Kobiety-Kobietom! Diany-Dianom! My-Im!” i ma swój kryptonim: „niezbędnik”. Do akcji zaczynają włączać się polskie Diany z całej Polski.

"Nikt lepiej nie zrozumie kobiety i jej potrzeb niż druga kobieta. Drogie Diany, członkinie różnych klubów, stowarzyszeń, kół, wszystkie członkinie Polskiego Związku Łowieckiego - ruszamy z akcją pomocy kobietom ukraińskim. Akcja pod kryptonimem ‘niezbędnik" – czytamy w piśmie, jakie rozsyłają między sobą polskie Diany.

„Pomóżmy ukraińskim kobietom, które mają u siebie wojnę; które walczą o swój dom, o dzieci, o przetrwanie. Oprócz tego, że są odważne; że są bohaterskie i zdeterminowane, są normalnymi kobietami, które mają zwykłe, przyziemne potrzeby, takie jak każda z nas” – piszą kobiety z PZŁ.

Diany proszą, by „niezbędnik” zawierał konkretny pakiet rzeczy potrzebnych kobiecie: „podpaski x4, chusteczki nawilżone x2, płyn do higieny intymnej (nie pompka), mydło w kostce x1, antyperspirant x1, krem do rąk x1, krem Nivea lub tego typu x1, szczotka do zębów x1, pasta do zębów x1, batony energetyczne x10, leki przeciwbólowe typu Apap, Ibuprom x1”.

Kobiety apelują, by „niezbędnik” zawierał tylko produkty z listy zapakowane w jedną paczkę dla jednej kobiety z Ukrainy.

– Polskie Diany stwierdziły po prostu, że każda z nas kobiet najlepiej może zrozumieć inną kobietę i stwierdziłyśmy, że my, Diany, a także nasze mamy, córki, przyjaciółki mogą przygotować dla Ukrainek paczkę taką jak ‘niezbędnik – mówi w rozmowie z Dorzeczy.pl Aleksandra Szulc, przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa z Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy i prezes Klubu Dian PZŁ.

Akcja dedykowana jest głównie kobietom z Ukrainy wschodniej, najbardziej narażonej na działania wojenne.

Diany ustaliły pierwszy termin zbiórki „niezbędników” do 18 marca, a drugi do 25 marca. Miejscem zbiórki i adresem do wysyłki jest siedziba Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży przy ul. Kaktusowej 8 (18-400 Łomża).

Akcja "niezbędnik” powstała z inicjatywy Dian Izy Motylińskiej (Klub Dian PZŁ) i Renaty Miszczuk (Warszawskie Diany). W Polsce poluje 4591 kobiet w ramach działań Polskiego Związku Łowieckiego.