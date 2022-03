Krótki traktat o uchodźcach

Gdy piszę ten tekst, do Polski przybyło z Ukrainy 1,3 mln uchodźców. Gdy dotrze on do rąk czytelnika, licznik może osiągnąć 2 mln.

Ten pierwszy milion znalazł oparcie w Ukraińcach, którzy już jakoś urządzili się w Polsce. Ale kolejny milion to będą ludzie, którzy nie znają u nas nikogo. Iluś z nich pojedzie dalej. Ale większość zostanie. Bo blisko do ojczyzny, bo język łatwiejszy, bo już nie ma siły gnać dalej.