Polska Straż Graniczna pomaga w organizacji lotów humanitarnych

Funkcjonariusze podali informację w sobotę za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w serwisie społecznościowym Twitter. Jak przekazali, w tym tygodniu do Tadżykistanu i Kirgistanu powróciło 396 obcokrajowców (72 obywateli Kirgistanu i 324 obywateli Tadżykistanu). Polska Straż Graniczna współpracuje w tej sprawie m.in. z placówkami dyplomatycznymi tych krajów – przekazano.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Inwazja wojsk Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe rozpoczęła się 24 lutego. Wówczas prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz o przeprowadzeniu "specjalnej operacji militarnej" na terenie swojego zachodniego sąsiada.

Według danych Straży Granicznej, od tego czasu z Ukrainy do Polski przedostało się 1 mln 596 tys. osób. Tylko w ostatni piątek funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych 76,2 tys. uciekinierów. To spadek o 12,5 proc. Najwięcej odpraw przeprowadzono w: Medyce – 22,5 tys., Dorohusku – 12,1 tys. i miejscowości Korczowa – 9,8 tys. Do soboty do godz. 07:00 z Ukrainy przyjechało zaś 17,7 tys. osób – poinformowała SG na Twitterze. Przypomnijmy, że dla ukraińskich uchodźców przygotowane są w naszym kraju specjalne punkty recepcyjne. Tam cudzoziemcy przechodzą proces weryfikacji.

Wsparcie finansowe

W pomoc humanitarną osobom przybywającym do Polski z Ukrainy włącza się wiele organizacji i instytucji. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo razem z fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od wybuchu wojny włącza się w pomoc dla punktów recepcyjnych działających przy polsko-ukraińskiej granicy w województwie lubelskim.

Spółka poinformowała, że przekaże 2 mln złotych na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Środki mają zostać przekazane m.in. na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas oraz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

