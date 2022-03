Ustawa o pomocy uchodźcom. Zapis o bezkarności wykreślony

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z regulacją ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Co więcej, uchodźcy będą mieli prawo do opieki medycznej oraz edukacji. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Specustawa zaostrza też kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi i sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

W minioną środę projekt przyjął Sejm. Za głosowało 439 posłów, 12 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Poprawka Senatu przyjęta

W sobotę Sejm obradował nad poprawkami senackimi do ustawy. Ostatecznie jeden głos zdecydował wykreśleniu zapisu dotyczącego tzw. bezkarności dla urzędników i przedsiębiorców, nazywanego w niektórych mediach i przez część polityków opozycji "bezkarnością plus". Przepis depenalizowałby złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień, jeśli sprawca, w tym samorządowiec, popełniłby taki czyn, działając w celu "ochrony życia lub zdrowia wielu osób" w czasie wojny lub działań zbrojnych na terenie państwa polskiego, kraju sąsiedniego, takiego jak Ukrainy, albo członka Unii Europejskiej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Większość bezwzględna potrzebna do odrzucenia poprawki Senatu wynosiła 229 głosów. Za jej odrzuceniem głosowało 228 parlamentarzystów, przeciw – 227, natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ponadto, czterech deputowanych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Komentarze po głosowaniu w Sejmie

"Jest! Opozycja wygrywa kluczowe głosowanie! #BezkarnośćPlus wyrzucona z ustawy pomocowej! 3 osoby w klubie PiS przekonaliśmy, że nie warto wspierać bezkarności władzy" – skomentował zaistniałą sytuację za pomocą Twittera szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

twitter

"Posłowie z Klubu PiS – Siarkowska, Hałas i Zawiślak nie poparli "bezkarności plus", Paweł Kukiz się wstrzymał. PiSowi zabrakło jednego głosu" – napisał z kolei Jan Strzeżek, rzecznik prasowy Porozumienia Jarosława Gowina.

twitterCzytaj też:

Ustawa o pomocy Ukraińcom. Ziobro: W rządzie doszło do dyskusjiCzytaj też:

"To wkurzające". Tusk skrytykował zapowiedź rządu dotyczącą uchodźców