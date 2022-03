Adamczyk: Utworzymy sztafetę połączeń do innych krajów UE

W sobotę w Przemyślu przy granicy z Ukrainą odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefa resortu infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wicepremier Ukrainy, komisarz UE oraz ministrami ds. transportu z Czech, Austrii.

Minister Adamczyk zapewnił, że efektem spotkania będzie zwiększenie liczby pociągów i usystematyzowanie transportu kolejowego od granicy Polski do miejsc docelowych w całej Unii Europejskiej. Dodał, że liczy na zaangażowanie wszystkich państw.

– Żaden uchodźca, który trafi na polską ziemię i będzie się chciał przemieścić dalej, do któregokolwiek państwa UE nie zostanie pozostawiony samemu sobie – mówił szef resortu zwracając się do wicepremier Ukrainy. Wprowadzone w ostatnich dniach przepisy zakładają, że obywatele Ukrainy mogą udać się do każdego kraju, który znajduje się w strefie Schengen.

"Potrzebna jest sztafeta"

– Dzisiaj korzystamy z dużego wsparcia ze strony kolei niemieckich, czeskich – poinformował Adamczyk, dziękując jednocześnie ministrom tych krajów za pomoc i wsparcie.

– Liczymy, że będziemy mogli uruchomić sztafetę, która będzie miała początek na granicy polsko-ukraińskiej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ta sztafeta musi prowadzić do wielu miejsc UE, kolejami, pociągami tych państw. Liczymy na zaangażowanie i wsparcie wszystkich państw UE, a na pewno tych, którzy mogą nas wesprzeć taborem kolejowym i autobusowym – zwracał uwagę szef resortu infrastruktury.

Podziękowania dla Polski

Wicepremier Ukrainy podziękowała Polsce za zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy.

– Doceniamy wszystkie działania, które są podejmowane przez Polskę. Nie chciałabym jednak, aby nasi rodacy, którzy czekają na sąsiednim peronie na pociąg, byli postrzegani jako uchodźcy. Nasz prezydent i premier podejmują intensywne działania, które mają na celu doprowadzenie naszego kraju do zwycięstwa. Aby ci ludzie, jak najszybciej mogli wrócić do siebie – podkreślała Julia Swyrydenko.

Z podziękowaniem zwróciła się także unijna komisarz ds. transportu. – Dziękuję wolontariuszom, władzom lokalnym, regionalnymi i państwowym, wszystkim, którzy w duchu solidarności z Europą przyjechali tutaj, by pomóc Ukraińcom. Ludziom, którzy pokazali solidarność – mówiła Adina Valean.

Przed konferencją w Przemyślu, minister Andrzej Adamczyk razem z zaproszonymi gośćmi wizytował przejście graniczne w Korczowej i punkt recepcyjny Korczowa Dolina.

