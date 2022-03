Nowe dane Straży Granicznej. Ponad 1,6 mln uchodźców z Ukrainy już w Polsce

W pomoc humanitarną osobom przybywającym do naszego kraju z objętej wojną Ukrainy włącza się coraz więcej organizacji i instytucji.

W województwach przygranicznych – podlaskim i lubelskim – utworzono specjalne punkty recepcyjne, gdzie uciekinierzy z terenu ukraińskiego przechodzą weryfikację poprzez sprawdzenie danych przez przedstawicieli polskich służb.

SG: 1,6 mln uchodźców w Polsce

Od początku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czyli od 24 lutego do Polski przyjechało już 1,675 mln osób – podała polska Straż Graniczna za pośrednictwem serwisu Twitter. W ostatnią sobotę funkcjonariusze SG odprawili 79,8 tys. uchodźców. Oznacza to wzrost z dnia na dzień o 5 proc. W miniony piątek było to bowiem 76,2 tys. uciekinierów.

W ciągu minionej doby najwięcej przejść odnotowano w Medyce – 21,5 tys., Dorohusku – 12,8 tys. oraz w miejscowości Hrebenne – 11,1 tys.

Natomiast w niedzielę do godz. 07:00 potwierdzono 16,8 tys. osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy.

twitter

Prezydent podpisał ustawę o pomocy

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy dla uchodźców przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat.

Wcześniej posłowie poparli poprawkę Senatu, usuwającą z projektu przepis o wyłączeniu odpowiedzialności urzędników z regulacji ustawy o dyscyplinie finansów publicznych na czas konfliktu na Ukrainie, jeżeli działaliby m.in. w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób w czasie wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium RP, terytorium państwa członkowskiego UE, NATO albo państwa graniczącego z Polską czy też okupacji na tych terytoriach.

Sejm odrzucił natomiast poprawkę dot. określenia kosztów świadczenia wsparcia przez instytucje.

Czytaj też:

Pomoc dla uchodźców. "Niemal połowa rzeczy nadaje się do śmieci"Czytaj też:

Powstanie międzynarodowa koalicja Małżonek Prezydentów