Rzecznik MSZ: Nie ma decyzji o obniżeniu rangi stosunków dyplomatycznych z Rosją

Jasina otrzymał pytanie o plany polskich władz wobec Rosji na gruncie dyplomacji oraz czy w grę wchodzi zerwanie stosunków z tym krajem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedział, że taki scenariusz jest brany pod uwagę.

– Każdy scenariusz zgodny z prawem międzynarodowym jest rozważany, także i ten – powiedział Jasin w rozmowie z Polsatem News. Jak wskazał, polska ambasada w Rosji działa bardzo dobrze i wspiera bardzo wielu ludzi.

– Na razie decyzji o obniżeniu rangi tych stosunków nie ma. To też jest jakiś komunikat, nie zapadła ona przez ostatnie 18 dni – powiedział Jasina.

Wojna na Ukrainie

Miasta Charków, Mariupol, Mikołajów, Dniepr, Czernihów i Sumy są pod ciągłym atakiem Rosji, a siły rosyjskie rozszerzają swoją ofensywę na Ukrainę na zachód.

Długo oczekiwany konwój humanitarny nie dotarł do Mariupola. Urzędnicy w oblężonym mieście poinformowali, że w ciągu ostatnich 24 godzin (do 10 rano czasu wschodniego) doszło do 22 ataków bombowych. „Do tej pory w wyniku ataków Rosji zginęło 2187 mieszkańców Mariupola” – poinformowała rada miejska. To gwałtowny wzrost w stosunku do ostatnio ogłoszonej liczby blisko 1600 ofiar.

Setki demonstrantów zgromadziły się na ulicach okupowanego przez Rosję Chersonia, aby zaprotestować przeciwko rosyjskim planom przekształcenia południowego obwodu Ukrainy w separatystyczną republikę.

Amerykański dziennikarz Brent Renaud został zabity przez siły rosyjskie w Irpinie na Ukrainie.

Rosyjskie samoloty ostrzelały dużą bazę wojskową w pobliżu Lwowa, nieopodal granicy z Polską, zabijając 35 osób i raniąc ponad 130 - poinformowała administracja obwodu lwowskiego. Według oświadczenia ukraińskich władz, ponad 30 pocisków wystrzelonych z samolotów bojowych nad Morzem Czarnym i Azowskim uderzyło w bazę wojskową.

