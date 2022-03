Szczyt Trójkąta Lubelskiego. Rosyjska agencja odnotowała słowa Morawieckiego

"Bardzo ważne jest, aby dać Ukrainie nadzieję na odrodzenie. To dążenie powinno się zmaterializować z dużego funduszu opartego na zajętych i zamrożonych rosyjskich aktywach" – cytuje Mateusza Morawieckiego agencja, dodając, że słowa te padły po rozmowach premierów państw Trójkąta Lubelskiego, który tworzą Polska, Litwa i Ukraina.

"To one (rosyjskie aktywa - przyp. TASS) powinny zostać wykorzystane do przywrócenia suwerennej i niepodległej Ukrainy" – stwierdził Morawiecki. "Zapowiedział, że jego kraj zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wypracować procedurę dla Ukrainy zbliżającą ją do członkostwa w Unii Europejskiej" – odnotowuje TASS.

Rosyjska agencja przytacza również słowa premiera Ukrainy Denisa Szmyhala, który uczestniczył w spotkaniu za pośrednictwem łącza wideo i powiedział, że Ukraińcy chcą widzieć możliwość przystąpienia do UE. – Status kandydata jest dla nas bardzo ważny – podkreślił.

Czym jest Trójkąt Lubelski?

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy regionalnej między Litwą, Ukrainą i Polską w zakresie energetyki, infrastruktury, bezpieczeństwa i kultury. W 2021 r. państwa Trójkąta Lubelskiego wymieniały informacje i podjęły współpracę w związku z trwającym na granicy z Białorusią kryzysem migracyjnym.

Ostatnie spotkanie prezydentów Trójkąta Lubelskiego miało miejsce 23 lutego 2022 r. w Kijowie – w przeddzień inwazji Rosji na Ukrainę. Pierwsze spotkanie w formacie premierów Trójkąta Lubelskiego przypada na czas trwającej militarnej agresji Rosji i będzie wyrazem wspólnego wsparcia Polski i Litwy dla Ukrainy.

Na zakończenie szczytu, który odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie, premierzy podpisali wspólną deklarację potępiającą brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną Rosji na suwerenną, pokojową i demokratyczną Ukrainę oraz oddali hołd ofiarom wojny.

