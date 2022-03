Nieoficjalnie: 25 marca Joe Biden odwiedzi Polskę

Joe Biden 25 marca będzie w Polsce. Przyjął zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy – podał Onet, powołując się na źródła dyplomatyczne. Byłaby to kolejna w krótkim czasie wizyta najwyższego przedstawiciela administracji USA w Warszawie. W ubiegłym tygodniu w naszym kraju przebywała wiceprezydent USA Kamala Harris.

W czwartek 24 marca Biden weźmie udział w nadzwyczajnym spotkaniu przywódców państw NATO w Brukseli, by omówić trwającą reakcję Sojuszników na niesprowokowany i nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę - powiedziała Psaki na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że Biden weźmie również udział w zaplanowanym na przyszły tydzień szczycie Rady Europejskiej.

Sekretarz generalny NATO poinformował we wtorek, że 24 marca w Kwaterze Głównej odbędzie nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Zajmiemy się konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę, naszym silnym wsparciem dla Ukrainy oraz dalszym wzmocnieniem odstraszania i obrony NATO w odpowiedzi na nową rzeczywistość dla naszego bezpieczeństwa. W tym krytycznym czasie Ameryka Północna i Europa muszą nadal stać razem w NATO – poinformował Stoltenberg, zapowiadając szczyt w Brukseli.

Szef MSZ o możliwej wizycie Bidena

O tym, że przyjazd prezydenta USA do Polski jest wysoce prawdopodobny, mówił wcześniej szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

– Nie ma konkretnych informacji, ale skoro prezydent Biden udaje się do Europy, to naturalnym miejscem jego odwiedzin jest wschodnia flanka NATO. A trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i Sojuszu, jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska – powiedział minister podczas briefingu prasowego w Nowym Jorku.

