RCB: Decyzją premiera przedłużono stopnie alarmowe w Polsce

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wprowadzenie tego stopnia alarmowego oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Chodzi o możliwość ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Premier przedłuża alarmy

"Premier @MorawieckiM podpisał zarządzenia przedłużające drugi stopień alarmowy (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopnie będą obowiązywały do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59" – przekazało we wtorkowym komunikacie umieszczonym na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

18 stycznia tego roku premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadzało pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. "Jest to najniższy stopień i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowiązuje do 23 stycznia do godziny 23:59. Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie" – informował wówczas resort cyfryzacji.

Natomiast 21 lutego szef polskiego rządu podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium RP w celu "przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni".

