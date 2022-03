Szef MON przedstawił ministrom z NATO projekt misji pokojowej na Ukrainie

Chodzi o propozycję, o której w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. We wtorek po spotkaniu z władzami Ukrainy wicepremier Kaczyński powiedział, że potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, ale osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy.

"Sprawa jest na stole"

Minister Mariusza Błaszczak, który w środę uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli podkreślił podczas briefingu prasowego, że analizowano obecną sytuację na Ukrainie.

– Ukraina została zaatakowana przez Rosję, trwa wojna, giną osoby cywilne. Oczywiście nie ma zgody Sojuszu Północnoatlantyckiego na taką sytuację. W związku z tym omówiliśmy działania jakie powinny być podjęte, żeby zatrzymać tę inwazję – powiedział minister.

– Przedstawiłem ze swojej strony również projekt, o którym wczoraj mówił premier Jarosław Kaczyński w Kijowie. Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia się przez sojuszników, czy i jak mogłaby być sformułowana misja pokojowa na Ukrainie. Taka misja pokojowa jest np. w Kosowie. Ta sprawa będzie omawiana, została położona na stole – zaznaczył szef MON.

Mariusz Błaszczak dodał: – Chciałbym podkreślił, że jest jedność wśród sojuszników, wśród całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, co do oceny sytuacji, co do oceny agresji rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Polska rozpocznie akcję informacyjną

– To jest nowa propozycja, świeży projekt; został przyjęty z zainteresowaniem, on nie jest łatwy, wszyscy mają tego dokładną świadomość. Liczymy na szybkie stanowisko ze strony Sojuszu północnoatlantyckiego – powiedział szef MON.

– Polski ambasador przy NATO jest gotowy, i taki cykl rozmów niezwłocznie podejmie – zadeklarował Błaszczak w Brukseli.

Czytaj też:

Müller: Jeśli Europa tego nie zrozumie, to zaraz będziemy musieli nosić kamizelki kuloodporne