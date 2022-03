Straż Graniczna: Do Polski z Ukrainy wjechało już 1,97 mln uchodźców

Strażnicy graniczni opublikowali swój raport za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Twitter.

W czwartek do godz. 15:00 funkcjonariusze SG odprawili 30 tys. podróżnych. To spadek w porównaniu ze środą o ponad 14 proc. (wówczas było to 34,8 tys.).

Polska Straż Graniczna przedstawiła też sytuację w poszczególnych punktach granicznych. Do czwartku do godz. 15:00 odprawa podróżnych z Ukrainy do Polski odbyła się w miejscowościach: Medyka – 9,9 tys., Korczowa – 5,6 tys. Hrebenne – 4 tys., Dorohusk – 3 tys., Lubaczów – 2,1 tys., Dołhobyczów – 1,9 tys., Hrubieszów – 1,7 tys. oraz Krościenko – 1,3 tys.

Nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali, że projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy ulegnie zmianie. – Wszyscy Ukraińcy uciekający przed wojną, bez względu na to, jaką granicę przekroczyli, skorzystają z przepisów tej ustawy. (...) Czasami najbezpieczniejsza droga dla uchodźców z Ukrainy do Polski wiedzie przez Mołdawię i Rumunię. Te zmiany są dedykowane właśnie dla takich osób, uciekających przed wojną – przekazał wiceminister Maciej Wąsik.

Przypomnijmy, że projekt ustawy zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat. Zapisy umożliwiają również nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych. Obywatele Ukrainy będą mogli też uzyskać profil zaufany.

