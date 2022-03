Liczba mieszkańców Warszawy wzrosła od początku inwazji na Ukrainę o ok. 17 procent

Do Warszawy dotarło łącznie ok. 445 tys. uchodźców wojennych. Według prognoz władz miasta, w stolicy zatrzymało się ok. 300 tys.

– Warszawa pracuje już nad programem integracji naszych gości z Ukrainy w stolicy, nie zapominając o codziennych potrzebach mieszkańców. Stawia to przed nami zupełnie nowe wyzwania. Zadań przed nami coraz więcej – od realizacji zapisów przyjętej specustawy czyli np. nadawania numerów PESEL do wzrastającej liczby dzieci w warszawskich szkołach. Dlatego czekamy również na spełnienie obietnic rządu – powiedział podczas konferencji prasowej w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Duży ruch na dworcach

W środę miasto obsłużyło ruch z 13 pociągów i 51 autobusów. Od 24 lutego do Warszawy przyjechało 217 pociągów, oraz ok. 957 autobusów. W obsłużeniu tego ruchu pomagają wolontariusze. Aktualna liczba osób chętnych do pomocy przekroczyła 10 tys.(10593).

– Codziennie korzystamy ze wsparcia wolontariuszy Ochotnicy Warszawscy, to jest ta grupa w każdym wieku, bez której zapewnienie systemu opieki, szczególnie tej pierwszej pomocy byłoby niemożliwe – powiedziała podczas czwartkowej konferencji wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. – Wczoraj wolontariusze i służby miejskie udzieliły pomocy blisko 7 tys. osób, mniej niż w poprzednich dniach, bo napływ osób bezpośrednio do Warszawy jest mniejszy. Natomiast od początku wojny nasi ochotnicy udzielili pomocy ponad 170 tys. uchodźców – dodała zastępczyni Trzaskowskiego.

Baza noclegowa dla uchodźców

Ratusz podaje, że w miejskich obiektach zakwaterowano 1786 osób, w tym 730 dzieci. Łącznie dla uchodźców przygotowano ponad 3164 miejsc noclegowych. W miejskich szpitalach urodziło się już 13 dzieci uchodźczyń.

– Dlatego rozbudowujemy system pobytu i integracji, przygotowujemy pokoje dla matek z noworodkami, którym trzeba zapewnić inne warunki pobytu – podkreśliła Machnowska-Góra.

