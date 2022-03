Straż Graniczna: Liczba ukraińskich uchodźców w Polsce przekroczyła już 2 mln

Straż Graniczna przekazała nowe dane za pomocą serwisu Twitter. Pracownicy SG cały czas monitorują sytuację na granicy. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że od początku wojny na Ukrainie liczba uchodźców, którzy przybyli do Polski, przekroczyła już 2 mln.

"To głównie kobiety z dziećmi. Funkcjonariusze Straży Granicznej są pierwszymi Polakami niosącymi im pomoc po przekroczeniu granicy" – czytamy we wpisie. "Często zwykłe słowa wsparcia znaczą najwięcej" – napisano na Twitterze Straży Granicznej.

Maleje liczba osób, które wyjeżdżają na Ukrainę

Jednocześnie strażnicy graniczni poinformowali o osobach, które wyjechały z Polski.

"Wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 52,5 tys. podróżnych" – napisano w komunikacie. Służby poinformowały, że jest to "spadek o 11 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym". 16 marca odprawiono 59,2 tys. podróżnych.

"Dzisiaj do godz.07.00 rano 7,1 tys." – czytamy dalej we wpisie. Według obliczeń Straży Granicznej to o 12 tys. osób mniej (41 proc.) niż w czwartek.

Straż Graniczna poinformowała, że od początku wojny z Polski do Ukrainy wyjechało 227 tys. osób.

Ustawa o pomocy uchodźcom

Projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, przejęty przez Sejm i Senat oraz podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat.

Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat. Zapisy umożliwiają również nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych. Obywatele Ukrainy będą mogli też uzyskać profil zaufany.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali, że projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy ulegnie zmianie. – Wszyscy Ukraińcy uciekający przed wojną, bez względu na to, jaką granicę przekroczyli, skorzystają z przepisów tej ustawy. (...) Czasami najbezpieczniejsza droga dla uchodźców z Ukrainy do Polski wiedzie przez Mołdawię i Rumunię. Te zmiany są dedykowane właśnie dla takich osób, uciekających przed wojną – tłumaczył wiceminister Maciej Wąsik.

