Rośnie liczba ukraińskich uchodźców w Polsce. Nowe dane Straży Granicznej

Coraz więcej uciekinierów przed rosyjską agresją ze wschodu przekracza granicę państwową Rzeczpospolitej Polskiej. Dane osobowe przybyszów są weryfikowane przez służby w specjalnych punktach recepcyjnych przy przejściach granicznych w województwach podlaskim i lubelskim.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Według najnowszych danych Straży Granicznej, od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2 012 906 osób. W piątek funkcjonariusze SG odprawili 22,7 tys. podróżnych. Stanowi to więc spadek o 24 proc. (dzień wcześniej: 29,9 tys.).

Sytuacja z ukraińskimi uchodźcami na poszczególnych przejściach wygląda następująco: Medyka – 6,7 tys. osób, Korczowa – 3,6 tys., Dorohusk i Hrebenne – po 3,5 tys., Hrubieszów – 1,7 tys., Dołhobyczów – 1,6 tys., Lubaczów – 1,2 tys. oraz Krościenko – 1 tys.

Strażnicy graniczni opublikowali raport w tej sprawie na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

Numer PESEL dla przybyszów

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej o postępach prac związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy w Polsce numeru PESEL. Od ostatniej środy, kiedy system zaczął działać, do piątku do godz. 15:00 123 tys. przybyszów otrzymało swój numer. Najwięcej osób przechodzi procedurę w Warszawie.

Wiceszef MSWiA podał również, że w skali kraju przekazano dodatkowe 3 tys. komputerów, które mają służyć do przyspieszenia procesu rejestracyjnego. Na razie trafiły one do największych miast. Do mniejszych miejscowości sprzęt powinien dotrzeć w przyszłym tygodniu.

