Reflektor na gębie

Kuźniar powspominał swoją pracę w TVN i ponarzekał, jak wielkim nieszczęściem było dla niego przeniesienie się ze stacji informacyjnej do śniadaniówki. – Takie duety, gdzie w „Dzień dobry TVN” musiałem być z kimś, to jest zły czas. Chyba nic nie było tak na siłę jak tam. Przez chwilę to było ciekawe doświadczenie, bo możesz zobaczyć, czy wytrzymasz. Poza tym ja nawet nie miałem wielkiego wyboru. Jak myśmy się z moim szefem pożegnali, to było w ciągu jednej nocy, z „Wstajesz i wiesz” lądujesz w „Dzień dobry TVN”. Do widzenia – opowiadał. Później przeszedł do tego, że nie za bardzo przejmował się krytycznymi opiniami innych na swój temat.