Jak zostałem "pachołkiem Putina"

To kremlowska propaganda”, „putinowska narracja”, „jedź do Moskwy”, „jesteś pożytecznym idiotą”, „jaki jest kurs rubla?” – oto najczęściej pojawiające się komentarze do każdej opinii kwestionującej najbardziej radykalną linię w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Nie trzeba usprawiedliwiać działań Putina. Nie trzeba nawet przypominać dzielących Polaków i Ukraińców spraw historycznych. Wystarczy zgodzić się ze stanowiskiem, że NATO do wojny wejść nie może, przypominać, że interesy Polski i Ukrainy nie są w stu procentach identyczne, albo przewidywać, że Polakom trudno będzie znieść ekonomiczne ciężary sytuacji.