Wojna, ale z PiS

Haniebna rezolucja przeciwko Polsce”, „dzień hańby”, „skandal”, „wstyd” – to tylko niektóre z określeń, jakimi politycy PiS komentowali niedawne głosowanie Parlamentu Europejskiego, który przyjął rezolucję wzywającą do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. Mechanizm ten zakłada zamrażanie funduszy unijnych dla krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej łamią praworządność. Najważniejszy był kontekst tego głosowania – o możliwość pozbawienia Polski pieniędzy z perspektywy budżetowej za łamanie praworządności wnioskowano w momencie, gdy na Ukrainie toczy się wojna, a Polska przyjmuje rekordową liczbę uchodźców. Co więcej, za takim rozwiązaniem zagłosowała także część polskich polityków, w tym polscy byli premierzy.